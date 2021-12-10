Şırnak tescilli ürün sayısını artırmak istiyor

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta tescilli ürün sayısını artırmak amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Hamza Pehhlivan başkanlığında, Şırnak'ta üretilen ve kente özgü ürünlere ilişkin Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret alınmasına yönelik toplantı düzenlendi.

Vali Pehlivan, toplantıda, Şırnak'ın gıda ürünleri, sınai ürünler, kültürel ögeler gibi kendine özgü birçok ürüne sahip olduğunu belirtti.

Bugünün dünyasında patent ve marka konusunun önemli olduğunu anlatan Pehlivan, birçok alanda olduğu gibi bu konuda da ciddi bir rekabetin olduğunu kaydetti.

Ülkelerin artık markalarla yarıştığını ifade eden Pehlivan, şöyle devam etti:

"Markanız varsa farkındalığınız çok daha fazla. Ülkemizin tescilli ürün sayısını arttırmak için illerimize özgü ürünlerin marka ve coğrafi tescillerinin yapılması önem arz etmektedir. Şırnak olarak ürünlerimizin tesciline yönelik çalışmaların kapsamını genişletecek ve inşallah tescilli ürünlerimizin sayısını arttıracağız."

Şırnak'a ait tescillenmiş üç coğrafi işaretli ürün bulunduğunu anımsatan Pehlivan, bunların "Şımşıpe", "Cizre Memilhave Kurabiyesi" ve "Cizre Luzine Tatlısı" olduğunu aktardı.

Coğrafi işaret olabilecek ürünler üzerinde de bir çalışma yürütüldüğüne dikkati çeken Pehlivan, "Otlu Peynir" ile "Cizre Nergisi" için başvuru yapıldığını, "Faraşin Balı"nın da başvuru için evraklarının hazırlık aşamasında olduğunu anlattı.

Şırnak'ı tescilli ürün sayısının arttığı bir il yapacaklarını aktaran Pehlivan, tescili yapılabilecek ürünler arasında "Aşure, Gezu, Suryaz, Jaji, Kutlık, Kıtırıl Nefs Üzümü, Beytüşşebap Üzümü, Cizre Kavunu, Görümlü İnciri, Görümlü Narı, Kumçatı Tahini, Menengiç Kahvesi, Serbidev, Kipe, Fireydin, Beytüşşebap Çorbası, Cizre Aşı, Bırınçzer, Şal Şepik Kumaşı ve Jirki Kilimi"nin bulunduğunu kaydetti.

"Tescilli ürünlerin artmasıyla yöreye özgü ürünler ön plana çıkacak. Bu sayede farkındalık artacak, ticari kazanç sağlamak açısından önemli bir avantaj sağlanacak." diyen Pehlivan, var olan değerlere hep birlikte sahip çıkacaklarını ifade etti.

???????Toplantıya, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Vali Yardımcısı Murat Ekinci, kurum müdürleri ve meslek odalarının başkanları katıldı.

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri

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