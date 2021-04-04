Şırnak Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu açıldı
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Şırnak Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu açıldı

Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Şırnak Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu açıldı

Şırnak'ta Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu hizmet binası törenle hizmete açıldı.

Şırnak'ta Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu hizmet binası törenle hizmete açıldı.

Cumhuriyet Mahallesinde düzenlenen törende konuşan Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu (TAHAP) Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Türkiye genelinde gönüllü bir sivil toplum kuruluşu kurarak sahaya çıktıklarını söyledi.

"Türkiye genelinde 861 ilçe ve 81 ilde üreten yüreklerin sesi olarak sahalardayız. Allah'ın izniyle hedefimiz mevcut problemleri sahada ve yerinde tespit etmek." diyen Sarıoğlu, hedeflerinin tarımda mevcut envanterin güncellenmesi olduğunu aktardı.

Sarıoğlu, "Bu kutlu yolda ben de varım diyen ve bir işin ucundan tutan herkese kapımız açık. Önemli olan kendi kendine yetebilen bir ülke değil, kendine ve dünyaya yetebilen bir ülke olmaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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