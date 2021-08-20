Şırnak'tan sel felaketinin yaşandığı Sinop'a yardım gönderildi
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Şırnak'tan sel felaketinin yaşandığı Sinop'a yardım gönderildi

Şırnak'tan sel felaketinin yaşandığı Sinop'a yardım gönderildi
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ta toplanan un ve gıda malzemelerinden oluşan 2 tır afet bölgesi Sinop'a gönderildi.

Şırnak'ta toplanan un ve gıda malzemelerinden oluşan 2 tır afet bölgesi Sinop'a gönderildi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, yardım tırlarının gönderilmesi dolayısıyla Atatürk Mahallesi'nde düzenlenen törende, yangın ve sel felaketlerinin herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Bu felaketlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Pehlivan, yaralılara da acil şifa dileklerini iletti.

Düzenledikleri yardım kampanyasına Şırnaklıların büyük destek verdiğini ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"700 koli su ve gıda, 194 koli hijyen seti, 132 koli giysi ve yaklaşık 500 bin nakdi yardım olmak üzere 2 tırımızı Sinop'a uğurluyoruz. Yardımları yapan Şırnaklı hemşerilerimize, kamu kuruluşlarımıza, STK temsilcilerimize, iş adamlarımıza, ilçe belediye ve kaymakamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yaraların sarılması sürecinde bir nebze de olsa Şırnak'tan katkıda bulunmaya çalıştık."

Konuşmanın ardından 2 yardım tırı uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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