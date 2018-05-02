Şırnak'tan Kısa Kısa

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına Aile Destek Merkezinde Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen mevlit programında, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

Mevlit programına katılan Belediye Başkan Vekili Kaymakam Faik Arıcan, programın ardından Aile Destek Merkezi'ni gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Cizre Belediyesinde altyapı çalışmaları

Görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi, ilçenin alt ve üst yapısını iyileştirilmesi için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Belediye Başkan Vekili Kaymakam Faik Arıcan, ilçede devam eden yol yapım, onarım ve asfaltlama ile Kur'an kursu, kitap kafe, dikey bahçe ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binası inşaatlarını gezerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Arıcan, yaptığı açıklamada, vatandaşların daha sağlıklı şartlarda yaşamlarını sürdürmesi için sosyal ve sorumlu belediyecilik ilkesi doğrultusunda çalıştıklarını belirtti.

Cizre'yi modern şehir statüsüne kazandırıp ve bu doğrultuda gayret gösterdiklerini aktaran Arıcan, "En büyük amacımız vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmaktır ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.