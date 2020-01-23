Şırnak'tan İdlib'e 2 tır insani yardım gönderildi

23.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:14

Şırnak'ta, İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardım malzemelerini taşıyan 2 tır, Suriye'nin İdlib kentine uğurlandı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, İsmet Paşa Mahallesi Gazi Caddesi'nde düzenlen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gönül sınırlarının çok geniş olduğunu söyledi.

Yardımların önemine değinen Pehlivan, "Gönül sınırlarımızdaki mağdurlara, mazlumlara, çığlıklara milletimiz duyarsız kalmadığını göstermiştir. Yardımın büyüğü küçüğü olmaz, miktardan ziyade yapılan eylemin anlamı çok büyüktür. Katkı sağlayan Şırnaklı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Vali Pehlivan, yardımların en çok ihtiyaç duyulan un, şeker, çocuk kıyafeti, hijyen seti ve sağlık malzemelerinden oluştuğunu kaydetti.

Daha sonra tırlar dualarla İdlib'e uğurlandı.

Kaynak: AA