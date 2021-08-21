ŞIRNAK'TAN AFETE MARUZ KALAN İLLERE İKİ YARDIM TIRI GÖNDERİLDİ

Afete maruz kalan illerimiz için gıda, su, hijyen paketi ve giysilerden oluşan 2 yardım tırı gönderildi.

Afete maruz kalan illerimiz için gıda, su, hijyen paketi ve giysilerden oluşan 2 yardım tırı gönderildi.

Yardım tırlarının uğurlandığı noktaya giden Valimiz Ali Hamza Pehlivan, ülkemizin son zamanlarda yangın ve sel felaketine uğradığı bu durumun, millet olarak hepimizi derinden üzdüğünü dile getirdi.

Bu vesileyle Vali Pehlivan, afetlerde yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletirken hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diledi.

Düzenledikleri yardım kampanyasına Şırnaklı hemşehrilerimizin gereken desteği verdiğini ifade eden Vali Pehlivan, şöyle devam etti;

"İlk etapta 700 koli su ve gıda, 200 koli hijyen seti, 150 koli giysi yardımı yapılmıştır. Ayrıca açılan ilgili yardım hesaplarına da yaklaşık 500 bin TL yatırılacaktır. Yardımları yapan hayırseverlerimize, iş adamlarımıza, kaymakamlıklarımıza, belediyelerimize, meslek odaları ile STK'larımıza ve Şırnaklı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Yaraların sarılması sürecinde bir nebze de olsa Şırnak'tan katkıda bulunmaya çalıştık. Böyle afetler İnşallah bir daha yaşanmaz. Allah ülkemizi bütün felaketlerden korusun. Afetlere maruz kalan illerimize tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletirken hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. "

Konuşmanın ardından 2 yardım tırı afete maruz kalan illerimize doğru yola çıktı.

Kaynak: Habermetre