Şırnak tam kapanmada sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şırnak tam kapanmada sessizliğe büründü

Şırnak tam kapanmada sessizliğe büründü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şırnak'ta yasaklara uyan vatandaşlar evlerine hapsoldu.

Şırnak'ta yasaklara uyan vatandaşlar evlerine hapsoldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanmanın ilk hafta sonunda köylerde sessizlik hakim oldu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar evlerinden çıkmadı. Baharın gelişiyle beraber yeşile bürünen köylerde vatandaşlar tedbiri elden bırakmıyor. İlçeye bağlı Başaran köyünde muhtar mahalle mahalle dolaşarak vatandaşların evlerinde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Köy Muhtarı Razaman Gökçe, günlerdir yasaklar nedeniyle kimsenin evlerinden çıkmadığını söyleyerek, "Korona virüs salgınına karşı hepimiz evdeyiz. Her yer boş kaldı. Biz hem camiden ezan vakti sonrası anonslar yapıyoruz. Hem de mahalle mahalle dolaşıp kimse dışarı çıkmasın diye uyarıda bulunuyoruz. İnşallah tez zamanda bu vebadan kurtulacağız" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi
Bayramdan sonra vakalar düşmezse çok daha sıkı tedbirler yolda! Aşı olmayanlara kısıtlama gelebilir
Bayramdan sonra vakalar düşmezse çok daha sıkı tedbirler yolda! Aşı olmayanlara kısıtlama gelebilir
Koronavirüs nedeniyle oksijen krizi yaşanan ülkede oksijen tüpü diye yangın söndürücü sattılar
Koronavirüs nedeniyle oksijen krizi yaşanan ülkede oksijen tüpü diye yangın söndürücü sattılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Engin Özkoç Antonio Guterres Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Eda Ece Feyza Aktan Özcan Deniz Seren Serengil
Spor Gökhan Töre Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şırnak tam kapanmada sessizliğe büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 01:16:11. #1.16#

title