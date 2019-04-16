Şırnak Talasemi Hastalarına Moral Gezisi

Talasemi hastalarına moral gezisi

Şırnak Talasemi Derneği tarafından lösemi ve talasemi hastalarına yönelik Mardin ve Diyarbakır'da gezi etkinliği düzenlendi.

Şırnak Talasemi Derneği'nin Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Talocanlar el ele geziyor' projesi kapsamında Silopi ve Cizre'de 30 talasemi ve lösemi hastası ile yakınları, rehber eşliğinde Diyarbakır ve Mardin'deki tarihi ve turistik mekanları gezdi. Gezi kapsamında Diyarbakır'daki tarihi On Gözlü Köprü ziyaret edildi. Köprü üzerinde talasemi hastaları ve yakınları davul zurna eşliğinde halay çekti. Diyarbakır'ın tarihi mekanlarına yapılan gezinin ardından etkinlik, Mardin'de devam edildi. Talasemi hastaları için motivasyon olan gezi için hasta yakınları dernek yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: DHA