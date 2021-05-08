Şırnak'taki vaka düşüşünde denetim etkisi
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Şırnak'taki vaka düşüşünde denetim etkisi

Şırnak'taki vaka düşüşünde denetim etkisi
Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında, vaka sayısının düşüş gösterdiği Şırnak'ta, polis ekiplerinin denetiminin etkili olduğu belirtildi.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında, vaka sayısının düşüş gösterdiği Şırnak'ta, polis ekiplerinin denetiminin etkili olduğu belirtildi.

Şırnak, geçen hafta koronavirüs risk haritasında 100 bin kişide 55,04 ile yer alırken, bu hafta rakam 46,12'ye düştü. Kentteki vaka sayısı düşüşünde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerin etkili olduğu belirtildi. Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin denetimleri ise aralıksız sürüyor. Şehrin farklı bölgelerinde kontrol noktaları oluşturan ekipler, sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol ederek, kısıtlamadan muaf olup, olmadıklarına bakıyor. Kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulanırken, Şırnak merkez ve ilçelerde, birçok noktada denetim yapan ekipler, tedbir ihlallerini engelliyor.

 


Şırnak'taki vaka düşüşünde denetim etkisi
Şırnak'taki vaka düşüşünde denetim etkisi
Şırnak'taki vaka düşüşünde denetim etkisi
Şırnak'taki vaka düşüşünde denetim etkisi
Şırnak'taki vaka düşüşünde denetim etkisi
Şırnak'taki vaka düşüşünde denetim etkisi
Şırnak'taki vaka düşüşünde denetim etkisi
Şırnak'taki vaka düşüşünde denetim etkisi
Şırnak'taki vaka düşüşünde denetim etkisi
Şırnak'taki vaka düşüşünde denetim etkisi
Şırnak'taki vaka düşüşünde denetim etkisi
Şırnak'taki vaka düşüşünde denetim etkisi
Şırnak'taki vaka düşüşünde denetim etkisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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