Şırnak'taki terör operasyonunda 5 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şırnak'taki terör operasyonunda 5 tutuklama

14.12.2020 12:24 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:29
Şırnak'taki terör operasyonunda 5 tutuklama

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i, mahkemece tutuklandı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i, mahkemece tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 7-13 Aralık'ta kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10'u PKK, 8'i FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 7'si, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i de tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

İlgili Haberler

Şırnak'taki kaçakçılık operasyonunda 1 tutuklama
Şırnak'taki kaçakçılık operasyonunda 1 tutuklama
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
Son dakika haberi! Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
Son dakika haberi! Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump İlham Aliyev Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Defne Samyeli Kıvanç Tatlıtuğ Nesrin Cavadzade
Spor Pierre Webo Serdar Aziz Ali Palabıyık Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Erkek Aralık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şırnak'taki terör operasyonunda 5 tutuklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 12:29:54. #1.14#
title