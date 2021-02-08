Şırnak'taki terör operasyonunda 3 tutuklama
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Şırnak'taki terör operasyonunda 3 tutuklama

08.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:53
Şırnak'taki terör operasyonunda 3 tutuklama

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 1-7 Şubat'ta kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 4'ü PKK, 5'i FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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