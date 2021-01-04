Şırnak'taki terör operasyonunda 2 tutuklama

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 28 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4'ü PKK, 1'i FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 5 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN