Şırnak'taki terör operasyonunda 1 tutuklama
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Şırnak'taki terör operasyonunda 1 tutuklama

01.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:25
Şırnak'taki terör operasyonunda 1 tutuklama

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 25-31 Ocak arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 10'u PKK, 12'si FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 22 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 14'ü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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