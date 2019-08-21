Şırnak'taki terör operasyonu

Antalyaspor Kulübü, Şırnak'taki terör operasyonunda şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

21.08.2019 23:10
Şırnak'taki terör operasyonu

Antalyaspor Kulübü, Şırnak'taki terör operasyonunda şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Antalyaspor Kulübünün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen 'Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun' terör operasyonu sırasında şehit düşen 3 askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize ise acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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