Şırnak'taki terör operasyonu

21.08.2019 23:10

Antalyaspor Kulübü, Şırnak'taki terör operasyonunda şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Antalyaspor Kulübünün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen 'Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun' terör operasyonu sırasında şehit düşen 3 askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize ise acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA