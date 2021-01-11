Şırnak'taki terör operasyonlarında 3 tutuklama
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Şırnak'taki terör operasyonlarında 3 tutuklama

11.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:27
Şırnak'taki terör operasyonlarında 3 tutuklama

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 4-10 Ocak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 5'i de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 4 şüphelinin ise sorguları sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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