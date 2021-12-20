Şırnak'taki terör operasyonlarında 15 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel
ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 15'i, mahkemece tutuklandı.
ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 15'i, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik 13-19 Aralık'ta kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonda 32 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 15'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Son Dakika Haberleri
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