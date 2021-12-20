Şırnak'taki terör operasyonlarında 15 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak'taki terör operasyonlarında 15 tutuklama

Şırnak'taki terör operasyonlarında 15 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 15'i, mahkemece tutuklandı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 15'i, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik 13-19 Aralık'ta kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonda 32 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 15'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Son dakika haberleri... Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Son dakika haberleri... Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

 Sayın abonelerimiz, yılın önemli olaylarına ilişkin derlemelerimiz yarından itibaren yayımlanacaktır.

Sayın abonelerimiz, yılın önemli olaylarına ilişkin derlemelerimiz yarından itibaren yayımlanacaktır.

 Barış Pınarı bölgesinde 7 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title