Şırnak'taki STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

16.10.2019 12:55

Şırnak'taki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.



Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şırnak Ziraat Odası, Şırnak Şoförler ve Otomobilciler Odası, Şırnak Memur-Sen, Şırnak Kamu-Sen, Şırnak Türk-İş ve Şırnak Hak-İş temsilcileri, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası salonunda düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdi. Katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, "Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şırnak Ziraat Odası, Şırnak Şoförler ve Otomobilciler Odası, Şırnak Memur-Sen, Şırnak Kamu-Sen, Şırnak Türk-İş, Şırnak Hak-İş olarak Barış Pınarı Harekatı'na destek için bir aradayız. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki gönül dünyasını imar edemeyenler yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık ve olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA