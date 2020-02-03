Şırnak'taki operasyonlarda yakalanan 85 kişiden 2'si tutuklandı

03.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:12

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 85 kişiden 2'si tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, 25,24 gram eroin, 3,78 gram esrar, 2,42 gram metamfetamin, 18 uyuşturucu hap, gümrük kaçağı 57 bin 914 paket sigara, 23 kilogram tütün, 327 kilogram çay, 13 cep telefonu, 64 kol saati, 130 konserve, 10 klima ve bin 475 muhtelif süs eşyası ele geçirildi.



Operasyonunda gözaltına alınan 85 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kaynak: AA