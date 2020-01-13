Şırnak'taki operasyonlarda yakalanan 42 kişiden 4'ü tutuklandı
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 42 kişiden 4'ü tutuklandı.
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 42 kişiden 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6 ila 12 Ocak 2020 arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 19,15 gram eroin, 24,39 gram esrar, 3,63 gram metamfetamin, 70 uyuşturucu hap, gümrük kaçağı 7 bin 450 paket sigara, 93 kilogram çay, 5 cep telefonu, 790 saat, 4 litre alkollü içecek ve 22 araç lastiği ele geçirildi.
Operasyonunda gözaltına alınan 42 zanlıdan 4'ü tutuklandı.