Şırnak'taki Mehmetçiklerden Hataylı engellilere tekerlekli sandalye desteği
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Şırnak'taki Mehmetçiklerden Hataylı engellilere tekerlekli sandalye desteği

Şırnak'ta görev yapan uzman çavuşlar Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Engelliler Derneğine 10 tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Şırnak'taki Mehmetçiklerden Hataylı engellilere tekerlekli sandalye desteği
29.07.2020 17:03 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:38

Şırnak'ta görev yapan uzman çavuşlar Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Engelliler Derneğine 10 tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Kırıkhan Engelliler Derneği tarafından sosyal medyada başlatılan mavi kapak toplama kampanyasına destek olmak isteyen uzman çavuşlar kendi aralarında topladıkları para ile 10 engellinin tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladılar.

Kırıkhan Engelliler Dernek Başkanı Mustafa Kayışkanat, gazetecilere yaptığı açıklamada, destek veren askerlere teşekkür etti.

Mavi kapak toplama kampanyasına vatandaşların da duyarsız kalmadığını ifade eden Kayışkanat, "Sosyal medyada mavi kapak toplama kampanyası başlatmıştık. Buna da duyarlı vatandaşlarımız destek verdi. En güzeli ise Şırnak'ta görev yapan uzman çavuş arkadaşlarımız kampanyamızı görerek bizimle iletişime geçti ve bizlere aralarında para toplayıp 10 tekerlekli sandalye bağışında bulundular. Bizler de ihtiyaç sahibi engellilerimize bunları ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Kayışkanat, kampanya kapsamında 5 ayda yaklaşık 100 engellinin tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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