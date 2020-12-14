Şırnak'taki kaçakçılık operasyonunda 1 tutuklama
ŞIRNAK'ta, polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ŞIRNAK'ta, polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 7-13 Aralık'ta kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 47 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 2 gram eroin, 180 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN