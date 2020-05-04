Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 3 tutuklama
04.05.2020 12:49 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:49
ŞIRNAK'ta, polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ŞIRNAK'ta, polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılara yönelik 27 Nisan- 3 Nisan'da operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 1 gram esrar, 1 gram eroin, 317 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ele geçirilirken, 11 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 8'si ise serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA