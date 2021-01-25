Şırnak'taki kaçakçılık operasyonda 1 tutuklama
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Şırnak'taki kaçakçılık operasyonda 1 tutuklama

25.01.2021 12:10 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:14
Şırnak'taki kaçakçılık operasyonda 1 tutuklama

ŞIRNAK'ta, polisin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda, 68 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, polisin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda, 68 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 18- 24 Ocak'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 68 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 761 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 4 gram eroin, 10 sentetik ecza maddesi, 1 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 1235 paket kaçak sigara, 407 kaçak cep telefonu ve 21 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 50'si serbest kaldı. 16 şüphelinin emniyette sorgusu sürüyor.

 

 


Şırnak'taki kaçakçılık operasyonda 1 tutuklama
Şırnak'taki kaçakçılık operasyonda 1 tutuklama
Şırnak'taki kaçakçılık operasyonda 1 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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