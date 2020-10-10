Şırnak'taki Gabar Dağı'nda Antep fıstığı hasadı

ŞIRNAK'ta bir dönem PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Gabar Dağı, Antep fıstığı bahçeleriyle doldu.

ŞIRNAK'ta bir dönem PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Gabar Dağı, Antep fıstığı bahçeleriyle doldu. Gabar Dağı eteklerinde 6 yıl önce dikilen fıstıklar, bu yıl ürün verdi.

Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen kapsamlı operasyonlarla bölgede oluşan huzur ve güven ortamı tarımsal üretimi de artırdı. Terör saldırıları yüzünden 1992 yılında köylerini terk etmek zorunda kalan Güneyce köylü sakinleri, köye geri dönüş projesi kapsamında 2002 yılında köylerine döndü. Güneyce köy sakinlerinden Hamit Çekmez, kendi imkanlarıyla ve devlet desteği ile 50 dönüm üzerinde 2 bin Antep fıstığı ağacı yetiştirmeye başladı. 2014 yılından beri fıstık yetiştiren Hamit Çekmez bu yıl ilk defa verim almaya başladı. Verim alınmasından sonra Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından köyde fıstık hasat şenliği düzenlendi.

Hasat şenliğine Vali Yardımcısı Faruk Doğru, Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, Ziraat Odası Başkanı Cengizhan Tatar, çiftçiler ve köylüler katıldı. Hasat şenliğinde konuşan Vali Yardımcısı Faruk Doğru; "Üreticimiz Hamit Çekmez örnek bir proje başlattı. Kendisini tebrik ediyoruz. Bu çalışma diğer köylere de örnek olacak" dedi.Şırnak genelinde 2010'da başlatılan çalışma kapsamında 42 bin fıstık ağacının dikildiğini söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, "2010 yılı itibari ile şu ana kadar tüm çalışmalarımız devam etmektedir. Bu dönem içerisinde 42 bine yakın fıstık ağacımız mevcut. Huzur ortamının olduğu her yerde çalışmalar olacaktır. Her zaman dediğimiz gibi yaşam toprakta filizlenir. Huzur ortamının olduğu yerde illaki topraktan filizlenmeler, güzellikler ortaya çıkmaya başlayacaktır" diye konuştu.

Gabar Dağı eteklerinde fıstık yetiştiriciliği yapan Hamit Çekmaz ise, "Mutluyuz. Güvenlik olmasaydı biz burada bile olmazdık. Biz buraya geldiğimizde ya bir silahımızı alarak gelirdik ya da hiç gelmezdik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN