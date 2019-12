Şırnak'taki engelliler, günlerini Hint dansı yaparak kutladı

03.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:34

ŞIRNAK'ta '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliğinde engelli öğrenciler, dans gösterileri ile büyük beğeni topladı.

Şırnak Valiliği'nce Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Sami Geliş, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, engelliler ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: DHA

Programda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, engelliler gününü sadece bir gün değil, her gün mantığıyla yaklaşılması gerektiğini söyledi. Her insanın engelli adayı olduğuna dikkat çeken Vali Pehlivan, "Aslında her insan biraz engellidir. Hepimizin muhakkak bir takım sağlık sorunları, bir takım psikolojik sorunları vardır. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Elbette insan yüce yaradan tarafından yaratılmışların en şereflisi olarak dünyaya gönderilmiştir. Ama dünya bizim için de bir sınavdır. Bizi yaratan Allah sabrımızı ölçüyor. Bize ruh vermiştir. İnsan sadece bedeninden ibaret değildir. Uzvi engellilik derecesi insanlar arasında farklılıkları olabilir. Ama nihayet bu dünyada yaşamı birlikte paylaşıyoruz. Engelli kardeşlerimiz ve aileleri ile bir bütünüz. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayata daha çok katılması, ekonomik hayata daha çok katılması, eğitim hayatına her geçen gün daha fazla katılımlarının sağlanması, ailelerinin desteklenmesi hususunda birçok adım atıldı, atılmaya da devam ediyor" dedi.Konuşmanın ardından, engelli öğrencilerin hazırladığı Hint dansı, harmandalı, şemsiyeli dans ve Şırnak halayı gösterileri beğeni topladı. Görme engelli Cafer Üren'in ritim dinletisi de salonda ilgiyle izlendi.