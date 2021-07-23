Şırnak'taki Bazamir Deresi kurudu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şırnak'taki Bazamir Deresi kurudu

Şırnak'taki Bazamir Deresi kurudu
Anadolu Ajansı / Mehmet Demirhan - Haberler | Güncel

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Cudi Dağı'ndan başlayarak Dicle Nehri ile birleşen Bazamir Deresi yaşanan kuraklık nedeni ile kurudu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Cudi Dağı'ndan başlayarak Dicle Nehri ile birleşen Bazamir Deresi yaşanan kuraklık nedeni ile kurudu.

Kaynağı Cudi Dağı'nın Derebaşı bölgesi olan, Esenli ve Yeniköy'den geçerek 20 kilometrenin sonunda Dicle Nehri ile birleşen Bazamir Deresi'nde sıcaklık ve yağış yetersizliği etkisini gösterdi.

Derenin kuruması canlıları da olumsuz etkiledi. Kuruyan deredeki birçok balığın da öldüğü, yengeçlerin de yaşam mücadelesi verdiği görüldü.

Yöredeki vatandaşlardan Metin Baykara, gazetecilere, bu derenin son olarak 30 yıl önce kuruduğuna tanık olunduğunu belirterek bu yıl da sıcaklığın yüksek olması, yağış azlığı nedeniyle derenin kuruduğunu söyledi. Birkaç yıl önce deredeki su seviyesinin çok yüksek olduğuna işaret eden Baykara, "Şimdi kupkuru. Balıkların hepsi ölmüş. Hayvanlar susuzluktan ölmüş." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Demirhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Derya Uluğ Demet Akalın Neslihan Atagül
Spor Muslera Balotelli Fatih Terim Metin Oktay Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şırnak'taki Bazamir Deresi kurudu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 17:15:46. #1.15#

title