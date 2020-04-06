Şırnak'ta zehir tacirlerine darbe: 19 gözaltı Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından 30 Mart ile 5 Nisan arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından 30 Mart ile 5 Nisan arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 30 Mart ile 5 Nisan arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda 16,08 gram esrar, 10,29 gram metamfetamin, 0,73 gram eroin maddesi ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 19 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış ve çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 1 şüpheli asayiş suçundan gözaltına alınarak ilgili birime teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA