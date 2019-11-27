Şırnak'ta yüksek kesimlere kar yağdı

27.11.2019 13:03 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:08

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı Gökçe köyünde kar yağışı etkili oldu.



İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçe köyünde sabah saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası köy beyaza büründü. İlçede bulunan Kato, Marinus ve Faraşin yaylalarında da kar etkisini gösterdi. Bölgenin alçak kesimlerinde ise sağanak yağış etkili oldu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA