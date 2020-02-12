Şırnak'ta yolu kapalı köyde rahatsızlanan 3 çocuk için ekipler seferber oldu
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Şırnak'ta yolu kapalı köyde rahatsızlanan 3 çocuk için ekipler seferber oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yolu kapalı köyde rahatsızlanan kardeş 3 çocuk, ekiplerin 2 saat süren çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

12.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:06
Şırnak'ta yolu kapalı köyde rahatsızlanan 3 çocuk için ekipler seferber oldu

'ın ilçesinde yolu kapalı köyde rahatsızlanan kardeş 3 çocuk, ekiplerin 2 saat süren çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Mezra köyünde ateşlenen Eymen (4), Beyza (6) ve Eren Beyhan'ı (8) yolu kapalı olduğu için ilçeye götüremeyen ailesi, Beytüşşebap Kaymakamlığından yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen İlçe Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma ile ulaşılan köyden alınan 3 kardeş, ambulansın bulunduğu yere getirdi.

Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan çocuklar, Beytüşşebap Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA
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