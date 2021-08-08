Şırnak'ta yıldırım isabet eden 7 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şırnak'ta yıldırım isabet eden 7 kişi yaralandı

Şırnak'ta yıldırım isabet eden 7 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

İlçenin Faraşin Yaylası'nda dün akşam üstü hayvanlarını otlatan ismi öğrenilemeyen 7 kişiye, yağmurdan korunmak için ağaç altına geçmek isterken yıldırım isabet ettiği öğrenildi.

Olayı fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Servis ile jandarmaya bildirdi.

Olay yerine giden sağlık ekiplerince yaralılar, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu diğerlerinin taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

Toz bulutu Suriye'den kuvvetli rüzgarla geldi! Meteoroloji 'Yarın da sürecek' uyarısı yaptı
Toz bulutu Suriye'den kuvvetli rüzgarla geldi! Meteoroloji "Yarın da sürecek" uyarısı yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Muslera Merve Çoban Lionel Messi Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şırnak'ta yıldırım isabet eden 7 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 16:56:32. #1.15#

title