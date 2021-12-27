Şırnak'ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı - Haberler
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Şırnak'ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şırnak'ta havaların soğumasıyla birlikte buz tutan dereler kartpostallık görüntü oluşturdu.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta havaların soğumasıyla birlikte buz tutan dereler kartpostallık görüntü oluşturdu. Hem yaz hem de kış ayında Yeşilöz deresinde çekilen görüntüler göz kamaştırdı.

Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı Faraşin yaylasında bulunan Yeşilöz Deresi yılın her vakti ziyaretçilerini ağırlıyor. 2 bin 650 rakımlı yaylada yaz ve kış aylarında aynı bölgeden çekilen menderes görüntüleri kartpostallık görseller oluşturdu. Buz pistine dönüşen dere, drone ile havadan görüntülendi. Van, Hakkari ve Şırnak üçgeninde bulunan yüksek rakımlı yayla, yaz aylarında göçerler, kış aylarında ise doğa severlere ev sahipliği yapıyor. Düz ovası olan yaylanın içinden geçen dere yatağı farklı mevsimlerde görüntülendi.

(Serdar Gükçe/ İHA)

Şırnak'ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı

Şırnak'ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı

Şırnak'ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı

Şırnak'ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı

Şırnak'ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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