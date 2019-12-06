Şırnak'ta "Yaylada Evim Var Projesi" ile arıcılara malzeme desteği

06.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:26

Şırnak'ta "Yaylada Evim Var Projesi" kapsamında, 27 çiftçiye arıcılık malzemesi dağıtıldı.



Valilik, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında, 27 çiftçiye arıcı barakası, güneş paneli, bal sağım makinesi, bal süzme makinesi ve bal dinlendirme makinesi desteği sunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, çiftçilerin mevcut şartlarını iyileştirmek adına üreticilere malzeme desteği sağladıklarını söyledi.



Yaylada Evim Var Projesi'nin arıcılara daha modern ve gelişmiş standartlar sağlamak, onların faaliyetlerine katkı sunmak üzere geliştirildiğini belirten Pehlivan, "Toplamda 530 bin lira olan bu projenin yüzde 70'i GAP İdaresi tarafından hibe olarak veriliyor. İlimiz kayıtlarında arıcılıkla uğraşan 1050 vatandaşımız var. Toplam yıllık üretimimiz 750-800 ton arasına ulaşmıştır. Balımızın özelliği tamamen organik olmasıdır." dedi.

Valilik olarak arıcılığın gelişmesi için gereken teşvikle ilgili çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Pehlivan, "Artık bölgemizi terörle değil, hayvancılıkla, turizmle, sanayideki başarılarıyla gündeme getirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Pehlivan, devletin en büyük teşviki tarım ve hayvancılık alanında sunduğunu, vatandaşları bu teşviklerden yararlandırmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan da son yıllarda devletin katkılarıyla arıcılığın çok önemli mesafe kat ettiğini dile getirerek, Şırnak balının iddialı hale geldiğini aktardı.

Erkan, "Üniversite olarak balı ve arıcılığı destekleyen projeler yapıyoruz. Kovan üretimi ve diğer üretim malzemelerini kapsayan projeleri önemsiyoruz. Şırnak'ta arıcılık, önümüzdeki yıllarda hayvancılıkta en üst noktaya gelecektir. Bu konuda da iddialıyız." diye konuştu.

Programa, Belediye Başkan Vekili Sami Geliş, Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, kurum temsilcileri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA