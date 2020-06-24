Şırnak'ta yayla yolu 10 yıl sonra tamamlandı
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Şırnak'ta yayla yolu 10 yıl sonra tamamlandı

Şırnak'ta yayla yolu 10 yıl sonra tamamlandı Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Belde Belediyesi ekipleri, Kel Mehmet Dağlarının uzantısı olan yaylalara yol götürüyor.

24.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:22

Şırnak'ta yayla yolu 10 yıl sonra tamamlandı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Belde Belediyesi ekipleri, Kel Mehmet Dağlarının uzantısı olan yaylalara yol götürüyor.

Hilal Belediyesi Kel Mehmet Dağlarının uzantısı olan 3 bin 500 rakımlı Sivri, Mehrina, Hanke ve Kırmızı yaylalarına yol götürdü. 2010 yılında başlanan fakat çeşitli nedenlerle yarıda kalan yol yapımı, 10 sene sonra tamamlandı. Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek, ilk seçildiği dönemde yaylaya giden 16 kilometrelik yolun 8 kilometresini tamamladıklarını söyledi. Benek, "Yol yapım çalışmaları esnasında farklı zorluklarla karşılaştık, yolların zor olması ile birlikte PKK terör örgütü çalışmalarımız esnasında işçilerime yönelik el yapımı yaklaşık 20 kilogramlık bomba tuzağı kurdu. Güvenlik güçlerimize bilgi verdik ve gelip imha ettiler. Bunlara rağmen, yol yapımının zor olmasına rağmen ısrarla yolu yapmaya devam ettik ve tamamlamayı başardık ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şu an her türlü araç yaylamıza gidebiliyor otomobil, kamyonet, traktör hepsi gidebiliyor. Yol yapım çalışmasına gerek belediye bütçemizden gerek kendi bütçemizden yaklaşık 2 milyon lira harcama yaptık. Bu yol çiftçilerimiz için halkımız için çok önemliydi. Eskiden 8 saatte gittikleri yolu artık 45 dakikada gidebiliyorlar" dedi.

Şırnak'ta yayla yolu 10 yıl sonra tamamlandı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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