Şırnak'ta yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı
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Şırnak'ta yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

Şırnak'ta düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı
22.09.2020 14:27 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:31

Şırnak'ta düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında, Cizre ilçesi merkezli kurdukları organize suç örgütü vasıtasıyla yasa dışı bahis oynatan yapılanmanın deşifre edilmesine yönelik Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından planlı operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Şırnak merkezde 1, ilçelerden Cizre'de 16, Silopi ilçesinde 2, Mardin'de 1, Mersin'de de 1 kişi olmak üzere toplam 21 şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin üzerleri ile ikamet ve araçlarında yapılan aramada 82 bin 425 lira, 3 bin 557 dolar, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 84 dolu kartuş ve çok sayıda elektronik materyal ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, hazırlık safhasında ilk belirlemelere göre, yasa dışı bahis organizasyonu içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen kişilerin kayıtlara geçen yaklaşık 29 milyon lira para hareketliliğinin tespit edildiği, soruşturmanın bu tespitlerle genişletileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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