Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan kuşlar tedaviye alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan kuşlar tedaviye alındı

ŞIRNAK'ta, vatandaşlar tarafından arazide silahla yaralanmış halde bulunan kara çaylak kuşu ile elektrik tellerine takılan bir kerkenez ve bitkin haldeki 5 yavru kukumav kuşu tedaviye alındı.

Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan kuşlar tedaviye alındı
25.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:33

ŞIRNAK'ta, vatandaşlar tarafından arazide silahla yaralanmış halde bulunan kara çaylak kuşu ile elektrik tellerine takılan bir kerkenez ve bitkin haldeki 5 yavru kukumav kuşu tedaviye alındı.

Kentte silahla ağır yaralanan bir kara çaylak kuşu, elektrik tellerine takılarak yaralanan bir kerkenez ve arazide bitkin bulunan 5 yavru kukuma kuşu, askerler ve vatandaşlar tarafından bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne götürülüp Veteriner Hekim Ferhat Ürgen tarafından bakımları yapılan kuşlar, tedavilerinin ardından doğal ortamlarına bırakılacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, kara çaylak ve kerkenezin durumunun ağır olduğunu belirterek, Kara çaylak kuşumuz Silopi'de ateşli silahla yaralanma sonucunda bazı vatandaşlar tarafından arazide görülmüş ve yaralı olduğu bize intikal ettirildi. Arkadaşlarımız da gidip getirdiler. Merkezimizde tedavi ve bakımı devam ediyor. Dişi kerkenez kuşumuz ise İdil'e bağlı Haberli Köyü sınırlarında elektrik tellerine takılarak yaralanmış bir vaziyette, askeri birlik tarafından görülmüş. Bize telefon ile iletilmesinden sonra arkadaşlarımız gidip getirdiler ve tedavi altına alındı. Bu iki kuşumuzun da yaraları ağır olduğundan doğaya tekrardan dönmeleri çok zayıf bir ihtimal ama burada tedavileri devam edecek. Rehabilitasyon süreçlerini atlatabilirlerse, doğada tekrar kendilerini idame ettirebilirlerse bırakmayı düşünüyoruz. Olmazsa burada yaşamlarının sonuna kadar bakımlarını devam ettireceğiz. 5 kukuma kuşu yavrusu da Uludere'de vatandaşlarımız tarafından doğada görülüp İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi. Onları da arkadaşlarımız getirip tedavi altına alıp, bakımlarını yapılıyor. Onlar da uçabilecek duruma geldiklerinde doğaya bırakacağız dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Arda Kural, peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi Haber
Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak Haber
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan...
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Cesetler çöp poşetlerine konuluyor Haber
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Cesetler çöp poşetlerine konuluyor
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu Haber
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da Haber
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
Günlük burç yorumları 25 Haziran 2020 Perşembe
Günlük burç yorumları 25 Haziran 2020 Perşembe
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğu İbrahim Üzülmez'e emanet
Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğu İbrahim Üzülmez'e emanet
Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi
Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı
Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız
Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Volkan Bozkır Mustafa Şentop Berat Albayrak
Magazin Murat Boz Buse Varol Demet Özdemir Burcu Esmersoy
Spor Jose Sosa Fatih Terim Bülent Uygun Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kadın Alişan Avrupa Oyunlar
Şu an buradasınız: Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan kuşlar tedaviye alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 12:57:13. #1.15#
title