Şırnak'ta yaralı kuşlar tedavi altına alındı
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Şırnak'ta yaralı kuşlar tedavi altına alındı

- Şırnak'ta yaralı kuşlar tedavi altına alındı Şırnak'ın İdil ilçesi Haberli köyünde elektrik çarpması sonucu yaralanan kerkenez kuşu, Silopi'de ateşli silah ile yaralanan kara çaylak ve doğada bitkin halde bulunan 5 kukumav yavrusu tedavi altına alındı.

25.06.2020 20:09 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:08

- Şırnak'ta yaralı kuşlar tedavi altına alındı

ŞIRNAK - Şırnak'ın İdil ilçesi Haberli köyünde elektrik çarpması sonucu yaralanan kerkenez kuşu, Silopi'de ateşli silah ile yaralanan kara çaylak ve doğada bitkin halde bulunan 5 kukumav yavrusu tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, doğada yaralı halde bulunan yavru kuşların merkezlerinde tedavi altına alındığını söyledi. Şırnak Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde 3 kuşun tedaviye alındığını aktaran Kalay, "1 kara çaylak, bu Silopi ilçesi merkezinde muhtemelen ateşli silahla yaralanıp, duyarlı vatandaşlarımız tarafından bize getirildi. Görevli arkadaşlarımız teslim alıp bize merkezimize getirdiler ve tedavi devam ediyor. 1 tane de dişi kerkenez, buda İdil ilçesi Haberli köyü sınırları içerisinde elektrik tellerine takılarak yaralanmış bir vaziyette askeri birlik tarafından görüldü. Ekibimiz gidip teslim aldı. Onun da tedavisi devam ediyor. Bu iki hayvanın durumu ağır. Rehabilitasyon süreçleri tamamlandığında, doğada kendilerini idame ettirebileceklerse doğaya bırakmayı düşünüyoruz. Şayet idame ettiremeyeceklerse doğada, onları burada merkezimizde yaşamların sonuna kadar bakımlarını devam ettireceğiz. Doğada bulunan 5 kukumav yavrusu, bunlarda Uludere ilçemizde doğada vatandaşlar tarafından bulunup Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne teslim edilmişti. Kuşlarımızı aldık merkezimizde bakımlarını yapıyoruz. Uçabilecek duruma geldiklerinde doğaya bırakacağız" dedi.

Şırnak'ta yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Kaynak: İHA

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