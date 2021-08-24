Şırnak'ta yaralı bulunan ve tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şırnak'ta yaralı bulunan ve tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı

Şırnak'ta yaralı bulunan ve tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ta arazide yaralı bulunan 5 kızıl şahin ve 2 baykuş tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Şırnak'ta arazide yaralı bulunan 5 kızıl şahin ve 2 baykuş tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Vatandaşlar tarafından değişik tarihlerde yorgun, bitkin ve yaralı halde arazide bulunarak Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen kuşların tedavisi tamamlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen 5 kızıl şahin ve 2 baykuş, Şırnak-Siirt yolunun 20. kilometresinde doğaya bırakıldı.

Birimin sorumlusu veteriner hekim Şerif Tadik, kendilerine ulaşan kuşların çoğunun ateşli silahla yaralandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Hayvanlar bize ulaştığında birimimizde onların durumuna göre 15 ila 30 gün arasında tedavilerinin ardından doğaya bırakıyoruz. Halihazırda bir kara çaylak kuşumuz var. Kuş, ateşli silah yaralanması ile birimimize ulaştı. Tedavisi devam ediyor. 2-3 ay misafirimiz olacak. Uçacak duruma geldiğinde kendisini doğaya salacağız."

Tadik, vatandaşlardan arazide gördükleri bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını kendilerine ulaştırmalarını, imkanları yoksa telefonla kendilerini bilgilendirmelerini istedi.??????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Devlet Bahçeli Mustafa Destici Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Mesut Akusta Davut Güloğlu Celil Nalçakan
Spor Ali Koç Gervinho Erol Bulut Mesut Özil Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Şırnak'ta yaralı bulunan ve tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 15:15:12. #1.14#

title