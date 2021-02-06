Şırnak'ta yaralı bulunan koruma altındaki oklu kirpi tedaviye alındı
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Şırnak'ta yaralı bulunan koruma altındaki oklu kirpi tedaviye alındı

06.02.2021 14:42 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:51
Şırnak'ta yaralı bulunan koruma altındaki oklu kirpi tedaviye alındı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında yaralı bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki oklu kirpi, tedaviye alındı.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında yaralı bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki oklu kirpi, tedaviye alındı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde yaşayan Hurşit Engin, yaralı halde bulduğu nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpiyi tedavisi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Veteriner hekimler tarafından tedavisi tamamlanan oklu kirpi, doğal yaşam alanına bırakıldı.


Şırnak'ta yaralı bulunan koruma altındaki oklu kirpi tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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