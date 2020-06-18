Şırnak'ta, yakıt taşıyan kamyonette patlama: 4 ölü
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Şırnak'ta, yakıt taşıyan kamyonette patlama: 4 ölü

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, yol yapım çalışmasına yakıt taşıyan kamyonette, seyir halinde patlama meydana geldi.

Şırnak'ta, yakıt taşıyan kamyonette patlama: 4 ölü
18.06.2020 09:28 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:31

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, yol yapım çalışmasına yakıt taşıyan kamyonette, seyir halinde patlama meydana geldi. Olayda, kamyonette bulunan 4 kişi de hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.35'te Kürtik Tepe mevkiinde meydana geldi. Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi'nden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında, yüklenici firmaya ait iş makinelerine yakıt taşıyan kamyonette, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle araçta bulunan 4 kişi de hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.VALİLİKTEN AÇIKLAMAŞırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi'nden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında, yüklenici firmaya ait iş makinelerine yakıt taşıyan pikapta meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği patklama ile ilgili Şırnak Valiliği'nden açıklama yapıldı. Patlamının neden kaynaklandtığı lönünde araştırmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şırnak İlimiz Silopi İlçesine bağlı Görümlü Beldesinden Cudi Dağı'na doğru devam etmekte olan yol yapım çalışmasında, Kurtik Tepe mevkiinde 17 Haziran 2020 tarihinde saat 18.35 sıralarında, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan sivil pikap tipi araçta intikal halindeyken patlama meydana gelmiştir. Araçta bulunan (4) vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 4 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİNLENDİŞırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi'nden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında, yüklenici firmaya ait iş makinelerine yakıt taşıyan pikapta meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 4 kişinin kimliği belirlendi. Yapılan incelemede ölenlerin Emin Eroğlu, Haci Atilla, Nesim Bestaş ve Osman Tuncay olduğu tespit edildi. CENAZELER OTOPSİ İÇİN ŞIRNAK'A GÖNDERİLDİ

4 kişinin cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otopsinin ardından cenazelerin, Güçlükonak ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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