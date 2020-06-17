Şırnak'ta, yakıt taşıyan kamyonette patlama: 4 ölü
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Şırnak'ta, yakıt taşıyan kamyonette patlama: 4 ölü

Şırnak'ta, yakıt taşıyan kamyonette patlama: 4 ölüŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, yol yapım çalışmasına yakıt taşıyan kamyonette, seyir halinde patlama meydana geldi.

17.06.2020 20:51 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:22

Şırnak'ta, yakıt taşıyan kamyonette patlama: 4 ölü

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, yol yapım çalışmasına yakıt taşıyan kamyonette, seyir halinde patlama meydana geldi. Olayda, kamyonette bulunan 4 kişi de hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.35'te Kürtik Tepe mevkiinde meydana geldi. Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi'nden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında, yüklenici firmaya ait iş makinelerine yakıt taşıyan kamyonette, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle araçta bulunan 4 kişi de hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şırnak'ta, yakıt taşıyan kamyonette patlama: 4 ölü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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