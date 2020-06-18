Şırnak'ta, yakıt taşıyan kamyonete EYP'li saldırı: 4 şehit (5)
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Şırnak'ta, yakıt taşıyan kamyonete EYP'li saldırı: 4 şehit (5)

OKTAY VE ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJICumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4 sivilin şehit olduğu EYP'li saldırıyı lanetledi ve hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.

Şırnak'ta, yakıt taşıyan kamyonete EYP'li saldırı: 4 şehit (5)
18.06.2020 02:09 | Son Güncelleme: 18.06.2020 02:13

OKTAY VE ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4 sivilin şehit olduğu EYP'li saldırıyı lanetledi ve hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Masum sivilleri hedef almaktan dahi çekinmeyen terör örgütüne asla nefes aldırmayacak, sınırlarımız içinde ve dışında kökünü kazıyacağız" dedi.

'BU TOPRAKLARDAN KAZIYACAĞIZ'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise mesajında, "Şırnak Silopi'de PKK terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Allah'ın izniyle yıllardır insanımızın canına kasteden terör örgütünü iş birlikçileriyle birlikte bu topraklardan kazıyacağız" ifadelerine yer verdi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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