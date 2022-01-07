ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı Uludere ilçesinin Altıntepe mevkisinde yaban hayvanları için buğday, sebze, yonca ve et bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, bu yıl da kış aylarında yaban hayvanlarının yoğun bulunduğu alanlarda yemleme çalışması yaptıklarını söyledi. Böylece kışın yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının köylere inmesinin de engellendiğini aktaran Kalay, mart sonuna kadar hava koşullarına göre doğaya yem bırakacaklarını bildirdi.

Birini Tepesi mevkisi ile Uludere-Beytüşşebap bölgesinde kar yağışının yoğun olduğu yerlerde çalışmaları yoğunlaştırdıklarını ifade eden Kalay, şöyle konuştu:

"Kuşlar için buğday, yırtıcı hayvanlar için et, memeli hayvanlar için de yonca veya sebze bırakıyoruz. Bu yıl yaklaşık 6 ton buğday hazırladık. Bunları kış süresince doğaya bırakacağız. Manavlardan sebze artığı, kasaplardan da et artıklarından oluşan yaklaşık yarım ton yemi doğaya bırakıyoruz. Yaban hayata destek amaçlı çalışmalarımız kış boyunca devam edecek."