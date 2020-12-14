Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 21 gözaltı
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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 21 gözaltı

14.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:11
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 21 gözaltı

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 7-13 Aralık 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonlar kapsamında, 47 gram metamfetamin, 3,64 gram esrar, 1,87 gram eroin, 180 paket kaçak sigara ve 1 adet parada sahtecilik olayında 1 adet sahte 100 dolar ele geçildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 21 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makam tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 21 gözaltı
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 21 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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