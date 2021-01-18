Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 3 tutuklama
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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 3 tutuklama

18.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:29
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 3 tutuklama

Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 44 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 44 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesince il genelinde terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 44 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 65,8 gram esrar, 4,92 gram eroin, 2 kilo 13 gram metamfetamin, 7 bin 103 paket kaçak sigara, 250 puro, 108 tıbbi ilaç, 65 paket elektronik sigara tütünü, 65 tesisat malzemesi, gümrük kaçağı 64 şişe içki ve 48 cep telefonu, 3 araç lastiği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 41'i serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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