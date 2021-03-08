Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 32 gözaltı

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda,10,83 gram sentetik uyuşturucu, 1,66 gram esrar, 1,70 gram eroin, 3 bin 800 paket kaçak sigara, 1 kilo 600 gram tütün, 68 kaçak cep telefonu, 7 oyun konsolu ve 9 güneş gözlüğü ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan