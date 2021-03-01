Son dakika haber... Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 40 gözaltı
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Son dakika haber... Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 40 gözaltı

01.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:14

Son dakika haberler: Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda,12,89 gram sentetik uyuşturucu, 9,37 gram esrar, 12,54 gram eroin, 2 litre içki, 2 bin 153 paket kaçak sigara, 426 güneş gözlüğü, 101 kaçak cep telefonu ve 191 tamir kiti ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber... Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 40 gözaltı
Son dakika haber... Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 40 gözaltı
Son dakika haber... Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 40 gözaltı
Son dakika haber... Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 40 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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