Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

25.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:37
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 51 şüpheliden biri tutuklandı.

Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 51 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesince il genelinde terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 15,82 gram esrar, 4,45 gram eroin, 761,66 metamfetamin, 10 sentetik ecza maddesi, uyuşturucu aparat, 1235 paket kaçak sigara, 407 cep telefonu, 21 cep telefon aksesuarı ve 1 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 50'si serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Ceyda Düvenci Seren Serengil
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Ali Şansalan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İtfaiye Esenyurt Gaziantep Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 11:36:54. #1.15#
title