Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

06.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:16

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 33 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Aralık 2019 ile 5 Ocak 2020 tarihleri arasında kent merkezi ile bazı ilçelerde belirlenen adreslere operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda, 33 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, yapılan aramalarda 17,59 gram eroin, 361 gram esrar, 2,10 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 9 bin 457 paket sigara, 35 cep telefonu, 20 telefon aksesuarı, 4 kilogram nargile tütünü, 2 bin litre akaryakıt ile 17 çift ayakkabı ele geçirildi.

Kaynak: AA