Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

30.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:18

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 36 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-29 Aralık'ta kent merkezi ile bazı ilçelerde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.



Aramalarda 101 gram eroin, 1,87 gram esrar, 15,31 gram metamfetamin, 3 bin 810 paket gümrük kaçağı sigara, 112 kilogram tütün, 902 litre akaryakıt, 56 litre alkol ve 464 muhtelif eşya ele geçirildi.

Gözaltına alınan 36 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA