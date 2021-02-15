Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 1 tutuklama

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 35 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 35 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 7 kilo 105 gram metamfetamin, 4,87 gram esrar, 3,84 gram eroin, gümrük kaçağı 7 bin 660 paket sigara, 33 cep telefonu, 220 bin lira değerinde 50 çanta ve 8 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan